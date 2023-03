Multa a Kean della Juve: possibile partenza sul mercato estivo (Di martedì 7 marzo 2023) Kean ricade nel baratro: la Juve pronta a colpire Il giovane attaccante Moise Kean è finito nuovamente al centro dell’attenzione per un motivo negativo: la sua espulsione lampo durante la partita Roma-Juve. Il giocatore, entrato in campo solo 40 secondi prima, si è fatto espellere per la sua reazione su Gianluca Mancini, mettendo in difficoltà la squadra di Allegri. Ma a pesare sul futuro di Kean potrebbe essere anche una pesante Multa economica, che potrebbe superare i 20-25 mila euro, ovvero il 5% dello stipendio mensile lordo. Nonostante le inevitabili conseguenze della sua azione, il fratello di Moise, Giovanni, non ha esitato a difenderlo sui social network, provocando una vera e propria polemica: “Vi dovete vergognare voi, non lui. È un ragazzo che viene ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023)ricade nel baratro: lapronta a colpire Il giovane attaccante Moiseè finito nuovamente al centro dell’attenzione per un motivo negativo: la sua espulsione lampo durante la partita Roma-. Il giocatore, entrato in campo solo 40 secondi prima, si è fatto espellere per la sua reazione su Gianluca Mancini, mettendo in difficoltà la squadra di Allegri. Ma a pesare sul futuro dipotrebbe essere anche una pesanteeconomica, che potrebbe superare i 20-25 mila euro, ovvero il 5% dello stipendio mensile lordo. Nonostante le inevitabili conseguenzesua azione, il fratello di Moise, Giovanni, non ha esitato a difenderlo sui social network, provocando una vera e propria polemica: “Vi dovete vergognare voi, non lui. È un ragazzo che viene ...

