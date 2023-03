Mr Rain | sono un rapper buono | non parlo di droga e alcol La musica deve dare esempi positivi

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 7 marzo 2023) Mr.a Sanremo è salito sul podio, al terzo posto, e la sua canzone, “Supereroi“, è tra i brani più ascoltati dopo la kermesse. Un successo che probabilmente ha indispettito Colapesce, che gli ha indirizzato una battutaccia: “Ho letto da qualche parte che si chiama Mr.perché scrive solo quando piove. Poteva nascere in Sicilia così non scriveva niente, in tutta la sua vita”. Colapesce, in coppia con Dimartino, a Sanremo si è piazzato solo decimo, con un brano non spettacolare, “Splash“. Battuta cattiva o invidiosa? Mr., nome d’arte del bresciano Mattia Belardi, nato nel 1991, replica oggi, indirettamente, in una intervista al Corriere. «Scrivo anche quando c’è il sole… Diciamo che le cose scritte con il bel tempo non mi piacciono. Non ne ho mai pubblicata una. Spero di migliorare e soprattutto di capire il perché. ...