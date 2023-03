(Di martedì 7 marzo 2023) MILANO – Dopo aver partecipato alla 73esima edizione del Festival di Sanremo ed essersi classificato terzo, Mr.è stato ospite di RTL 102.5, in compagnia di Nicoletta Deponti, Cecilia Songini e Niccolò Giustini. Durante “Password”, Mr.ha raccontato in radiovisione l’esperienza sanremese con il brano “”, già classificato disco di platino. L’ESORDIO A SANREMO CON IL BRANO “” Ospite di RTL 102.5, Mr.ha raccontato il suo esordio al Festival Di Sanremo con il brano “”. «Sto vivendo un momento magico,felicissimo. Ho sognato il palco di Sanremo per molti anni. Quest’anno è stato il mio quarto tentativo. “” si è fatta spazio nel cuore della gente, è questa la mia vittoria», racconta Mr. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Mr. Rain: “Per “Supereroi” sono partito da un giro di piano e un ritornello” - Alessia37367267 : RT @rtl1025: ???? Oggi @MRRAINOFFICIAL è stato ospite a RTL 102.5, reduce dal podio a #Sanremo2023 con la sua #Supereroi, già certificato dis… - Webgas1 : @AmiciUfficiale Dopo 6 mesi, ancora terrorizzato di cantare uno dei brani che tu stesso hai scelto? Aaron, vuol dir… - Humana83 : (Parole Dette Male - Giorgia) (Lettera 22 - Cugini) (Furore - Paola & Chiara) (Cenere - Lazza) (Mr Rain - Supereroi… - FrancescaPampi1 : @rain_drop_24 Sì ma per noi ha l'unica funzione di indispettire l'altra quinci ci serve -

nel singolo "The Way You Do" e ha scritto come autriceThomas, Elodie, Emma Muscat e tanti altri. A luglio 2022 esce "Come un deja vu", anche in formato NFT. "Debole" è il nuovo singolo di ...mrEstratto dell'articolo di Andrea Laffranchiil 'Corriere della Sera' […] Mr.- una delle sorprese dell'ultimo Festival di Sanremo dove […] è arrivato al terzo posto con 'Supereroi' e ora ...Un'altra serata impertidibile quindil'estate musicale bresciana che grazie al Summer Music può contare su nomi di primissimo livello: Mr., Steve Hackett , Piero Pelù e Tananai a Campo ...

Mr Rain: «Il testo di Supereroi Anche io ho avuto un periodo buio, mi ha aiutato la mia ragazza» Corriere della Sera

Roma, 7 marzo 2023 – Si è svolta oggi martedì 7 marzo nella Sala del Carroccio in Campidoglio l’iniziativa “LIBERATI DAI DEBITI: consulenza sul debito e supporto psicologico gratuiti alle persone in c ...Non ha attraversato un periodo facile prima del Covid. Mr Rain si racconta con il cuore in mano, senza vergogna e con tanta onestà ...