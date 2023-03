Mr Rain: «Il testo di Supereroi? Anche io ho avuto un periodo buio, per due anni non ho parlato più con nessuno. Mi ha aiutato la mia ragazza» (Di martedì 7 marzo 2023) Il cantante: «Per due anni non ho parlato più con nessuno, sono guarito grazie alla mia ragazza e ai miei genitori». Pane e rose: «Ho fatto il porta pizze e il giardiniere. La mia famiglia ha un panificio, lo fondò il bisnonno» Leggi su corriere (Di martedì 7 marzo 2023) Il cantante: «Per duenon hopiù con, sono guarito grazie alla miae ai miei genitori». Pane e rose: «Ho fatto il porta pizze e il giardiniere. La mia famiglia ha un panificio, lo fondò il bisnonno»

