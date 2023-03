Motomondiale | Bastianini | ' ho instaurato un buon rapporto con Bagnaia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. - (Adnkronos) - "Durante il primo test in Malesia mi sono trovato subito a mio agio con tutti, sono riuscito anche a collaborare con Pecco, abbiamounper provare a migliorare la moto insieme. Fin qui tutto bene, adesso tocca a me dimostrare di aver meritato questa occasione. L'attesa è finita, non vedo l'ora". Nel backstage del nuovo promo della MotoGp su Sky, Eneaspiega così l'impatto con il team Ducati factory, dove condividerà il box con il campione del mondo Francesco 'Pecco'