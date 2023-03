MotoGP, Francesco Bagnaia: “Devo studiare la Sprint Race, sarà qualcosa di diverso” (Di martedì 7 marzo 2023) Si avvicina sempre di più l’inizio del Motomondiale 2023: nel weekend 24-26 marzo comincerà la stagione da Portimao, in Portogallo. Già nel prossimo fine settimana proprio a Portimao andranno in scena due giornate di test per valutazioni ulteriori prima dell’inizio dell’anno. Il campione del mondo è italiano: Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati quest’anno vuole limare ulteriormente i dettagli e cercare di trovare stabilità come primo della classe regina delle moto, dopo la rimonta incredibile che l’ha portato al titolo nella scorsa stagione. Il piemontese è stato intervistato nel backstage del nuovo promo della MotoGP su Sky: “In Malesia nei test abbiamo fatto un buon lavoro, sono soddisfatto di come arriviamo a questo Mondiale. Abbiamo delineato la moto da usare quest’anno, a Portimao ci concentreremo sui ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Si avvicina sempre di più l’inizio del Motomondiale 2023: nel weekend 24-26 marzo comincerà la stagione da Portimao, in Portogallo. Già nel prossimo fine settimana proprio a Portimao andranno in scena due giornate di test per valutazioni ulteriori prima dell’inizio dell’anno. Il campione del mondo è italiano:. Il pilota della Ducati quest’anno vuole limare ulteriormente i dettagli e cercare di trovare stabilità come primo della classe regina delle moto, dopo la rimonta incredibile che l’ha portato al titolo nella scorsa stagione. Il piemontese è stato intervistato nel backstage del nuovo promo dellasu Sky: “In Malesia nei test abbiamo fatto un buon lavoro, sono soddisfatto di come arriviamo a questo Mondiale. Abbiamo delineato la moto da usare quest’anno, a Portimao ci concentreremo sui ...

