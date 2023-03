MotoGp al via il 26 marzo, Bagnaia: “Devo arrivare pronto alla Sprint Race” (Di martedì 7 marzo 2023) Il motomondiale è alle porte (il via è fissato il 26 marzo col gran premio del Portogallo) e si limano gli ultimi dettagli per farsi trovare pronti. A cominciare dal campione in carica della MotoGp, Francesco Bagnaia. Intervistato nel backstage del nuovo promo della MotoGp su Sky, il pilota della Ducati si è detto soddisfatto del lavoro fin qui fatto ed ha concentrato la sua attenzione sulla novità della stagione, la “Sprint Race” dove, dice, “dobbiamo arrivare pronti”. “Nei test in Malesia abbiamo fatto un buon lavoro, sono contento – le parole di Bagnaia – abbiamo delineato la moto da usare in questa stagione. Nei test di Portimao limeremo gli ultimi dettagli. Quest’anno bisognerà studiare bene la Sprint Race – ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 marzo 2023) Il motomondiale è alle porte (il via è fissato il 26col gran premio del Portogallo) e si limano gli ultimi dettagli per farsi trovare pronti. A cominciare dal campione in carica della, Francesco. Intervistato nel backstage del nuovo promo dellasu Sky, il pilota della Ducati si è detto soddisfatto del lavoro fin qui fatto ed ha concentrato la sua attenzione sulla novità della stagione, la “” dove, dice, “dobbiamopronti”. “Nei test in Malesia abbiamo fatto un buon lavoro, sono contento – le parole di– abbiamo delineato la moto da usare in questa stagione. Nei test di Portimao limeremo gli ultimi dettagli. Quest’anno bisognerà studiare bene la– ...

