(Di martedì 7 marzo 2023) Ilè ormai alle porte, con la prima tappa argentina in programma questo weekend (11-12 marzo) a Villa La Angostura. A pochi giorni dall’appuntamento inaugurale della stagione, andiamo a scoprire nel dettaglio i possibili valori in campo, iprincipali e gli outsider nella corsa alper quanto riguarda la classe MX2. Fuori dai giochi il campione uscente Tom Vialle (che vola oltreoceano per il campionato supercross e outdoor americano), la tavola sembra apparecchiata per la consacrazione iridata di Jago Geerts. Il belga classe 2000 della Yamaha è stato infatti vice-campione del mondo MX2 negli ultimi tre anni consecutivi ed è di conseguenza l’uomo da battere. Attenzione però a sottovalutare una lunga serie di piloti veloci e competitivi, in grado di esplodere nei ...

Motocross, Mondiale MX2 2023: i favoriti. Tanti candidati al titolo, l'Italia ci prova con Andrea Adamo OA Sport

In pista al primo appuntamento con la serie olandese tanti piloti di MXGP ed MX2, pronti a confrontarsi un'ultima volta prima che il cancello di Villa La Angostura dia il via al Mondiale 2023.