Morto Rino Icardi, voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto': aveva 85 anni (Di martedì 7 marzo 2023) E' Morto a Roma Rino Icardi, giornalista e voce storica dello sport e della trasmissione 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Icardi era nato ad Alessandria il 18 marzo 1937, aveva 85 anni. La sua ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) E'a Roma, giornalista estorica dello sport e della trasmissione 'ilper'.era nato ad Alessandria il 18 marzo 1937,85. La sua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : È morto Rino Icardi, addio alla storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' - Virgilio Sport… - PressReview99 : È morto Rino Icardi, addio alla storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' - Virgilio Sport… - TV7Benevento : Morto Rino Icardi, voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto': aveva 85 anni - - espressione24 : Morto Rino Icardi, voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto': aveva 85 anni - NapoliAddict : Rino Icardi è morto, giornalismo italiano in lutto #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | AreaNapoli -