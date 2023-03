Morto Rino Icardi, storica voce della Rai: fu tra i fondatori di “Tutto il calcio minuto per minuto” (Di martedì 7 marzo 2023) E’ Morto oggi a Roma, all’età di 85 anni, il giornalista Rino Icardi, una delle storiche voci della Rai nelle trasmissioni radiofoniche, in particolare quelle sportive. Era l’ultimo superstite del nucleo storico dei radiocronisti che contribuirono alla nascita di “Tutto il calcio minuto per minuto“, insieme a Roberto Bortoluzzi, Sandro Ciotti, Enrico Ameri ed Alfredo Provenzali. Nato ad Alessandria il 18 maggio 1937, Icardi dimostrò subito la sua vocazione al giornalismo: durante gli anni del liceo classico, aveva infatti fondato insieme ad altri compagni uno dei primi giornali studenteschi d’Italia. Poi le prime collaborazioni con la Gazzetta dello sport e alla fine degli anni ’50 l’ingresso in Rai, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) E’oggi a Roma, all’età di 85 anni, il giornalista, una delle storiche vociRai nelle trasmissioni radiofoniche, in particolare quelle sportive. Era l’ultimo superstite del nucleo storico dei radiocronisti che contribuirono alla nascita di “ilper“, insieme a Roberto Bortoluzzi, Sandro Ciotti, Enrico Ameri ed Alfredo Provenzali. Nato ad Alessandria il 18 maggio 1937,dimostrò subito la sua vocazione al giornalismo: durante gli anni del liceo classico, aveva infatti fondato insieme ad altri compagni uno dei primi giornali studenteschi d’Italia. Poi le prime collaborazioni con la Gazzetta dello sport e alla fine degli anni ’50 l’ingresso in Rai, ...

