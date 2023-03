Morto Rino Icardi, storica voce della Rai: fu tra i fondatori di 'Tutto il calcio minuto per minuto' (Di martedì 7 marzo 2023) Poi le prime collaborazioni con la Gazzetta dello sport e alla fine degli anni '50 l'ingresso in Rai , prima a ToRino e poi Milano. Alla radio pubblica contribuì a dare vita alla trasmissione poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Poi le prime collaborazioni con la Gazzetta dello sport e alla fine degli anni '50 l'ingresso in Rai , prima a Toe poi Milano. Alla radio pubblica contribuì a dare vita alla trasmissione poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudiobiankini : Bellissimi ricordi . - SArreu4 : RT @fattoquotidiano: Morto Rino Icardi, storica voce della Rai: fu tra i fondatori di “Tutto il calcio minuto per minuto” - fattoquotidiano : Morto Rino Icardi, storica voce della Rai: fu tra i fondatori di “Tutto il calcio minuto per minuto” - peppesava : RT @Ragusanews: Morto Rino Icardi, giornalista di Tutto il calcio minuto per minuto - Ragusanews : Morto Rino Icardi, giornalista di Tutto il calcio minuto per minuto -