(Di martedì 7 marzo 2023)di una delle trasmissioni entrata a pieno diritto nella cultura popolare italiana, èa Roma all’età di 85. Nato ad Alessandria, l’uomo era unadel programmailper’ insieme a Roberto Bortoluzzi, Sandro Ciotti ed Enrico Ameri. Il giornalista era una delle storichedella Rai nelle proprie trasmissioni radiofoniche e sportive ma non solo. Maurizio Costanzo era malato? Come èil giornalista e conduttore televisivo Chi era, la carriera Nato ad Alessandria il 18 maggio del 1937, quando era solamente uno studente l’uomo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucciolina96251 : RT @IlarioDiGiovamb: È morto Rino #Icardi uno dei grandi della radio, dalla voce unica e inconfondibile. È stato con noi di @RadioRadioWeb… - sportli26181512 : Morto Rino Icardi, storico giornalista e voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto': Celebre nella Rai nelle trasm… - CorriereCitta : Morto Rino Icardi: la storica voce di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ aveva 85 anni - SoniaSamoggia : RT @fanpage: All'età di 85 anni è morto Rino Icardi - lacittanews : È morto il giornalista Rino Icardi, voce storica del programma radiofonico di casa Rai “Tutto il calcio minuto per… -

E'oggi a Roma, dove viveva da molto tempo, il giornalistaIcardi, una delle storiche voci della Rai nelle trasmissioni radiofoniche sportive e non solo . Era nato ad Alessandria il 18 maggio ...Un'altra voce storica della trasmissione ' Tutto il calcio minuto per minuto ' ci ha lasciato: èIcardi . Cosa si sa sulla morte diIcardi . Chi eraIcardi . Il ricordo dei colleghi e amici . Cosa si sa sulla morte diIcardi. Lo storico giornalista e 'voce' della Rai ...Commenta per primo E'oggi a Roma, dove viveva da molto tempo, il giornalistaIcardi , una delle storiche voci della Rai nelle trasmissioni radiofoniche sportive e non solo. Era nato ad Alessandria il 18 maggio ...

Morto Rino Icardi, voce storica di "Tutto il calcio minuto per minuto" la Repubblica

Il giornalista Rino Icardi, storica voce della trasmissione radiofonica della Rai Tutto il calcio minuto per minuto, è morto all'età di 85 anni a Roma.È morto il giornalista Rino Icardi, voce storica del programma radiofonico di casa Rai "Tutto il calcio minuto per minuto". Aveva 85 anni.