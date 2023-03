Morto Icardi, il cordoglio della Federcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) Il mondo dello sport e dello giornalismo piangono la scomparsa di Rino Icardi, deceduto a Roma all’età di 85 anni. “La Federcalcio e il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono al cordoglio dei familiari di Rino Icardi, tra i fondatori di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ e voce storica di tante trasmissioni radiofoniche Rai Morto a Roma all’età di 85 anni – si legge in una nota della Figc -. Grande appassionato d’ippica, dopo gli inizi nella redazione della Gazzetta dello Sport ha seguito come radiocronista alcuni dei più importanti eventi sportivi a livello nazionale e internazionale, comprese diverse edizioni dei Campionati Europei e Mondiali di calcio. Ma la sua carriera non è legata solo allo sport: nell’ottobre del 1978 seguì per la Rai l’elezione di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) Il mondo dello sport e dello giornalismo piangono la scomparsa di Rino, deceduto a Roma all’età di 85 anni. “Lae il presidente federale Gabriele Gravina si uniscono aldei familiari di Rino, tra i fondatori di ‘Tutto il calcio minuto per minuto’ e voce storica di tante trasmissioni radiofoniche Raia Roma all’età di 85 anni – si legge in una notaFigc -. Grande appassionato d’ippica, dopo gli inizi nella redazioneGazzetta dello Sport ha seguito come radiocronista alcuni dei più importanti eventi sportivi a livello nazionale e internazionale, comprese diverse edizioni dei Campionati Europei e Mondiali di calcio. Ma la sua carriera non è legata solo allo sport: nell’ottobre del 1978 seguì per la Rai l’elezione di ...

