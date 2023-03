(Di martedì 7 marzo 2023) L’allenatore dell’Adana Demirspor, Vincenzo, è intervenuto nel corso del programma “Supertele” su DAZN, parlando del campionato di Serie A e facendo un passaggio molto interessante anche sul. IntervistaEcco quanto evidenziato: Siamo meglio visti da fuori. Con le dovute proporzioni, ma ilitaliano è sempre quello più difficile. A volte una partita può sembrare sotto rimo, credo sia però merito degli allenatori. Non è mai un filone unico, c’è sempre un adattamento, capire cosa posso fare in base all’avversario. Vincenzocompetitivo anche in Champions League Il, anche nella continuità credo sia la squadra che esprime ilpiù. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Montella si sbilancia: “Esprimono il calcio più bello”, la previsione sul Napoli -

Ricky Massara non si. "Zaniolo Non abbiamo esigenze particolari. L'organico è forte, ... è pronto a trasferirsi all'Adana Demispor, la squadra turca allenata da. Il Milan ...Ricky Massara non si. "Zaniolo Non abbiamo esigenze particolari. L'organico è forte, ... è pronto a trasferirsi all'Adana Demispor, la squadra turca allenata da. Il Milan ...