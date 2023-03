(Di martedì 7 marzo 2023)– Ieri mattina sono iniziate le celebrazioni deiQuirino e Candido, che si svolgeranno adi Castro fino al 12. Presso la chiesa Santa Croce, anche il 7 e l’8, alle ore 8:00, i fedeli si stringeranno in preghiera in concomitanza con la Santa Messa. Questo momento liturgico è un’occasione per la comunità di riunirsi e pregare insieme per i. Giovedì 9è un giorno speciale, in cui si commemora la memoria dei Martiri. Alle ore 12:00 si svolgerà una cerimonia di omaggio floreale presso l’antica chiesa di Santa Lucia, a cura dei cittadini volontari. È un momento di grande raccoglimento e di riflessione sulla storia e sulla fede. La festa culmina il 12con ...

lacittanews : MONTALTO DI CASTRO – Questa mattina sono iniziate le celebrazioni dei Santi Patroni Quirino e Candido, che si svolg… - Etrurianews : MONTALTO DI CASTRO - Questa mattina sono iniziate le celebrazioni dei Santi Patroni Quirino e Candido, che si svolg… - redontuscia : #Attualità #MontaltodiCastro #Spettacolo #Viterbo Montalto festeggia i Santi Patroni, il 12 marzo la rievocazione s… - 0766news_TripTv : ?? Montalto festeggia i Santi Patroni, il 12 marzo la rievocazione storica ???? Leggi l'articolo ??… - tusciaweb : Montalto festeggia i Santi Patroni, il 12 marzo la rievocazione storica Montalto di Castro - Montalto festeggia i…

Montalto di Castro festeggia i Santi Patroni: il 12 marzo la ... Paolo Gianlorenzo

