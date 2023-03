Moise Kean rischia una multa stellare! Quanti soldi deve pagare? Pugno duro della Juventus (Di martedì 7 marzo 2023) Sarà tra i 20 ed i 25 mila euro la (salata) multa che la Juventus infliggerà a Moise Kean. L’attaccante bianconero, infatti, si è reso protagonista di una espulsione da record nel finale del match contro la Roma di domenica sera. Un comportamento che a Torino non hanno decisamente gradito e lo hanno subito fatto capire all’attaccante classe 2000 che, invece di festeggiare nel migliore dei modi il suo compleanno, sarà costretto a sborsare il 5% del suo stipendio per quanto accaduto in campo. Visto che stiamo parlando di diversi numeri, quello più eclatante è il 40. 40, come i secondi nei quali Moise Kean è rimasto in campo in Roma-Juventus. Ingresso negli ultimi minuti per l’assalto finale verso il pareggio, nelle idee di mister Max Allegri, ma come si è visto, il match ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Sarà tra i 20 ed i 25 mila euro la (salata)che lainfliggerà a. L’attaccante bianconero, infatti, si è reso protagonista di una espulsione da record nel finale del match contro la Roma di domenica sera. Un comportamento che a Torino non hanno decisamente gradito e lo hanno subito fatto capire all’attaccante classe 2000 che, invece di festeggiare nel migliore dei modi il suo compleanno, sarà costretto a sborsare il 5% del suo stipendio per quanto accaduto in campo. Visto che stiamo parlando di diversi numeri, quello più eclatante è il 40. 40, come i secondi nei qualiè rimasto in campo in Roma-. Ingresso negli ultimi minuti per l’assalto finale verso il pareggio, nelle idee di mister Max Allegri, ma come si è visto, il match ...

