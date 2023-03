Mobilità personale educativo, domande dal 9 marzo: fino a nove province, passaggio di ruolo per un solo ruolo (Di martedì 7 marzo 2023) Dal 9 al 29 marzo il personale educativo può presentare domanda di Mobilità 2023/24. Il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di Mobilità e dei posti disponibili è il 3 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023: le date sono contenute nell'ordinanza ministeriale n. 36 dell'1 marzo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Dal 9 al 29ilpuò presentare domanda di2023/24. Il termine ultimo di comunicazione al Sidi delledie dei posti disponibili è il 3 maggio 2023 e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 29 maggio 2023: le date sono contenute nell'ordinanza ministeriale n. 36 dell'1. L'articolo .

