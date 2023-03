Mobilità docenti neo assunti, entro marzo la risposta dell’Europa. Gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 7 marzo 2023) entro marzo, secondo le ultime indiscrezioni, sarà sciolta la riserva per i docenti neo-assunti. Allo stato attuale, come è noto, gli insegnanti assunti nell'anno precedente potranno presentare una richiesta di trasferimento immediatamente, ma questa richiesta dipenderà dalla risposta di Bruxelles riguardo all'applicabilità dei vincoli di permanenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023), secondo le ultime indiscrezioni, sarà sciolta la riserva per ineo-. Allo stato attuale, come è noto, gli insegnantinell'anno precedente potranno presentare una richiesta di trasferimento immediatamente, ma questa richiesta dipenderà dalladi Bruxelles riguardo all'applicabilità dei vincoli di permanenza. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TecnicaScuola : Mobilità docenti 2023/24, invio domande entro il 21 marzo: i nostri VIDEO TUTORIAL -- - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, titoli generali: punteggio e compilazione domanda. Guida per immagini - uil_rua : RT @infodocenti: Tutorial per l’inserimento degli allegati nella domanda di mobilità del personale docente #mobilità #scuola #docenti #alle… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Mobilità docenti neo-assunti in ruolo: la domanda passo dopo passo e a cosa fare attenzione [VIDEO TUTORIAL] https://t… - orizzontescuola : Mobilità docenti neo-assunti in ruolo: la domanda passo dopo passo e a cosa fare attenzione [VIDEO TUTORIAL] -

Mobilità docenti 2023, titoli generali: punteggio e compilazione domanda. Guida per immagini Mobilità docenti 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento La consulenza È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata ... Mobilità docenti 2023/24, invio domande entro il 21 marzo: i nostri VIDEO TUTORIAL ... come compilare la sezione anzianità di servizio " VIDEO TUTORIAL VIDEO GUIDA E CHIARIMENTI Mobilità Ata 2023/24, compilazione e invio delle domande Mobilità docenti 2023/24, chi sono gli insegnanti ... Mobilità e Graduatoria interna 2023, come si valuta il servizio pre - ruolo e quello su sostegno ... punteggio spettante 25 punti : [(4 anni X 3 punti) + (2 anni X 2 punti)]= 16; raddoppio sostegno 9 punti (3 anni X 3 punti); totale 25 punti Mobilità docenti e ATA 2023, ecco Ordinanza Ministero (... 2023/24: chi, come e quando può presentare domanda di trasferimento La consulenza È possibile richiedere consulenza specifica scrivendo a [email protected] (non è assicurata ...... come compilare la sezione anzianità di servizio " VIDEO TUTORIAL VIDEO GUIDA E CHIARIMENTIAta 2023/24, compilazione e invio delle domande2023/24, chi sono gli insegnanti ...... punteggio spettante 25 punti : [(4 anni X 3 punti) + (2 anni X 2 punti)]= 16; raddoppio sostegno 9 punti (3 anni X 3 punti); totale 25 puntie ATA 2023, ecco Ordinanza Ministero (... Mobilità 2023-2024 Miur