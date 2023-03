Mobilità docenti 2023, dai vincoli alle precedenze: le risposte alle vostre domande. QUESTION TIME con Cavallini (Anief) DIRETTA alle 14:30 (Di martedì 7 marzo 2023) Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola dedicati all'inoltro della domanda per il personale docente. Nuova puntata di QUESTION TIME, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Continuano gli speciali di Orizzonte Scuola dedicati all'inoltro della domanda per il personale docente. Nuova puntata di, la rubrica di consulenza curata dalla nostra redazione. L'articolo .

Mobilità docenti 2023, per i neo assunti specifico alert su Istanze Online: ecco cosa c'è scritto ... per i neoassunti appare una dicitura in rosso: 'Si ricorda che l'effettiva partecipazione alla mobilità è condizionata al rispetto dei presupposti indicati nell'articolo 2 del CCNI mobilità docenti ... Mobilità docenti senza vincolo triennale: ecco chi può fare domanda con riserva La mobilità docenti 2023/2024 è possibile anche senza rispettare il vincolo triennale imposto dal ministero per gli insegnanti che si trovino in determinate condizioni. C'è, infatti, chi può fare domanda ... Domanda di mobilità, per i docenti vincolati c'è un avviso scritto in rosso che ricorda le condizioni normative del vincolo Per i docenti che si trovano in una condizione di vincolo, nella domanda di mobilità compare un avviso scritto con colore rosso. La domanda si può tuttavia presentare e inviare, ma la sua effettiva ... ... per i neoassunti appare una dicitura in rosso: 'Si ricorda che l'effettiva partecipazione allaè condizionata al rispetto dei presupposti indicati nell'articolo 2 del CCNI...La2023/2024 è possibile anche senza rispettare il vincolo triennale imposto dal ministero per gli insegnanti che si trovino in determinate condizioni. C'è, infatti, chi può fare domanda ...Per iche si trovano in una condizione di vincolo, nella domanda dicompare un avviso scritto con colore rosso. La domanda si può tuttavia presentare e inviare, ma la sua effettiva ... Mobilità 2023-2024 Miur