Mobilità docenti 2023/24, domande disponibili su Istanze online: come si compila l’istanza, cosa serve. TUTTE LE GUIDE con TUTORIAL PASSO DOPO PASSO (Di martedì 7 marzo 2023) Al via le domande di Mobilità 2023/24 dei docenti di ruolo. La scadenza è fissata dall'ordinanza ministeriale n. 36 dell'1 marzo al 21 marzo 2023. Su Istanze online sono disponibili le domande. Le finestre sono quattro: una per i docenti di scuola dell'infanzia, una per primaria, una per secondaria di I grado, e infine per secondaria di II grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023) Al via ledi/24 deidi ruolo. La scadenza è fissata dall'ordinanza ministeriale n. 36 dell'1 marzo al 21 marzo. Susonole. Le finestre sono quattro: una per idi scuola dell'infanzia, una per primaria, una per secondaria di I grado, e infine per secondaria di II grado. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023: vincoli, precedenze e titoli. Question Time con Frilli (Flc Cgil) DIRETTA Mercoledì 8 marzo… - EdoArri : RT @G_Valditara: Ho incontrato il Ministro sloveno Darjo Felda e ho lanciato l’idea di un Tavolo congiunto per lo studio dell’Italiano in S… - AlBizzotto : RT @G_Valditara: Ho incontrato il Ministro sloveno Darjo Felda e ho lanciato l’idea di un Tavolo congiunto per lo studio dell’Italiano in S… - orizzontescuola : Mobilità docenti e Ata 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] - TecnicaScuola : Mobilità docenti 2023/24, come compilare la domanda per il “passaggio di ruolo” – VIDEO TUTORIAL --… -