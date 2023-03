Mkhitaryan l’uomo dei gol pesanti! Inter, alla faccia del rincalzo… (Di martedì 7 marzo 2023) Mkhitaryan si sta dimostrando una vera e propria risorsa per l’Inter di Simone Inzaghi. Altro che riserva di lusso. L’importanza dei suoi gol è un fattore RISORSA ? alla faccia del rincalzo a parametro zero… Mkhitaryan oggi è una risorsa per l’Inter. Il centrocampista armeno è ormai un titolare inamovibile della squadra di Simone Inzaghi. Quell’equilibratore di esperienza e qualità capace di abbellire la manovra dell’Inter e di essere fondamentale anche in zona gol. Già due gol decisivi in questo 2023 contro Udinese e Lecce. Senza considerare quello del 4-3 sul campo della Fiorentina prima della pausa Mondiale e la rete che ha aperto le danze contro il Viktoria Plzen nell’ultima e decisiva sfida ai gironi di Champions League. In pratica, solo gol pesanti per l’ex ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023)si sta dimostrando una vera e propria risorsa per l’di Simone Inzaghi. Altro che riserva di lusso. L’importanza dei suoi gol è un fattore RISORSA ?del rincalzo a parametro zero…oggi è una risorsa per l’. Il centrocampista armeno è ormai un titolare inamovibile della squadra di Simone Inzaghi. Quell’equilibratore di esperienza e qualità capace di abbellire la manovra dell’e di essere fondamentale anche in zona gol. Già due gol decisivi in questo 2023 contro Udinese e Lecce. Senza considerare quello del 4-3 sul campo della Fiorentina prima della pausa Mondiale e la rete che ha aperto le danze contro il Viktoria Plzen nell’ultima e decisiva sfida ai gironi di Champions League. In pratica, solo gol pesanti per l’ex ...

