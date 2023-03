Mixed by Erry | domani il regista Sibilia e i protagonisti saranno a Casoria e Nola

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua il tour nei cinema della Campania diby, il nuovo film di Sydneysull’ascesa e la caduta di, primo “pirata” nella discografia italiana, e dei suoi fratelli.mercoledì 8 marzo ilSydneye iLuigi D’Oriano, Giuseppe Arena ed Emanuele Palumbo saluteranno il pubblico all’UCI dialle ore 20.00 e al The Space dialle ore 21.20. Prodotto da Matteo Rovere e Sydney, il film è una produzione Groenlandia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, scritto da Armando Festa e Sydney. Nel cast con i giovanianche Francesco Di Leva, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fabio_falzone : Una storia pazzesca, un bel film che fatica a incontrare il suo pubblico ma che è #davedere #mixedbyherry a… - nightsflawIess : Cosa ne pensiamo di Mixed by Erry… vorrei andare a vederlo sabato ???? - ViViCentro : ‘’Mixed by Erry‘’: è un film che vede, protagonista, Luigi D’Oriano altro giovane artista emergente stabiese. Il fi… - LAtlante_edit : ???? 'Mixed by Erry”, l'ultimo film di Sidney Sibilia in questi giorni nelle sale. La recensione di Sebastian Angieri… - napolicittametr : Metronapoli - IL REGISTA SYDNEY SIBILIA E IL CAST DEL FILM ‘MIXED BY ERRY’ INCONTRANO IL PUBBLICO DEL THE SPACE C… -

... racconta Sibilia al telefono dalla sua casa di Roma in una raro momento di relax che puntella la promozione del suo ultimo film,by, un gioiellino che Sydney sta presentando in diverse ...BYIl film del momento è quello di Sydney Sibilia , così anche sulle pagine di "Italia Oggi" per Pietro Diomede , per cui il regista riesce a far centro con storie dalla morale discutibile ...Entra in sesta posizioneby, la pellicola di Sydney Sibilia che narra le vicende di Enrico Frattasio, re delle musicassette pirata negli anni Ottanta, con 261mila euro, uscito 4 giorni fa. ...

Mixed By Erry “ha anticipato l’algoritmo di Spotify” La storia vera di chi ha inventato la pirateria Radio Deejay

In Sala Pastrone da giovedì il film "Mixed by Erry", di Sidney Sibilia, con Fabrizio Gifuni, Francesco Di Leva, Luigi D'Oriano. Napoli, 1976. Peppe, Enrico e Angelo Frattasio sono tre fratelli che cam ...In occasione del lancio nelle sale avvenuto questa settimana, Sydney Sibilia ed il cast del suo Mixed by Erry sarà ospite all'UCI Casoria.