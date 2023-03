Missione DART-LICIACube | primi risultati pubblicati su Nature

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 7 marzo 2023) Arrivano le prime pubblicazioni suiscientifici delladi difesa planetaria NASA, che vede la collaborazione dell'Agenzia Spaziale Italiana con il coordinamento scientifico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. La sonda(Double Asteroid Redirection Test) lo scorso 26 settembre ha colpito con successo l'asteroide Dimorphos, satellite naturale dell'asteroide Didymos, modificandone la traiettoria.L'impatto è stato documentato dal cubesat dell'ASI,. Il sistema di asteroidi, in quel momento situato a circa dieci milioni di chilometri dal nostro pianeta, non rappresentava di per sé una minaccia per la Terra, ma è stato essenziale per testare per la prima volta la tecnica dell'impatto cinetico: una tecnologia che potrebbe rivelarsi utile per ...