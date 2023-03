"Mission Impossible III", uno dei migliori esempi della serie con Tom Cruise (Di martedì 7 marzo 2023) Mission Impossible III Canale 20, ore 21.05. Con Tom Cruise. Philip Seymour Hoffman, Keri Russell. Regia du J.J. Abrahams. Produzione Usa 2006. Durata 2 ore e 5 minuti LA TRAMA Ethan Hunt, il super agente della squadra Mission Impossible all'inizio s'è già ritirato dal servizio attivo e fa l'addestratore di futuri super agenti. Un giorno la sua migliore allieva viene uccisa e Hunt è più o meno costretto a rimettersi in gioco. Riesce a catturare l'assassino durante una festa in Vaticano. Ma costui ha una talpa nella squadra delle Mission e riesce a fuggire. Anzi, passa al contrattacco. Cattura la ragazza di Hunt e minaccia di ridurla a pezzettini se Hunt non esegue per conto suo un furto manco a dirlo Impossible. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023)III Canale 20, ore 21.05. Con Tom. Philip Seymour Hoffman, Keri Russell. Regia du J.J. Abrahams. Produzione Usa 2006. Durata 2 ore e 5 minuti LA TRAMA Ethan Hunt, il super agentesquadraall'inizio s'è già ritirato dal servizio attivo e fa l'addestratore di futuri super agenti. Un giorno la sua migliore allieva viene uccisa e Hunt è più o meno costretto a rimettersi in gioco. Riesce a catturare l'assassino durante una festa in Vaticano. Ma costui ha una talpa nella squadra dellee riesce a fuggire. Anzi, passa al contrattacco. Cattura la ragazza di Hunt e minaccia di ridurla a pezzettini se Hunt non esegue per conto suo un furto manco a dirlo. PERCHÈ VEDERLO Perché è uno dei ...

