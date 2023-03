Mire cinesi sul porto di Genova. Cosco si fa avanti per le aree ex Ilva (Di martedì 7 marzo 2023) Le aree occupate dall’ex Ilva a Cornigliano (Genova) attirano l’interesse dei big dello shipping. Dopo Msc anche Cosco e Gmt-Csm si sono fatti avanti. Lo scrive oggi Il Secolo XIX. LE PROPOSTE Il colosso statale cinese Cosco, cruciale nel progetto Via della Seta lanciato dal leader Xi Jinping e presente in Italia con Cosco Shipping Italy, joint-venture con il gruppo genovese Fratelli Cosulich, non ha presentato un progetto dettagliato, ma una lettera in cui dichiara di condividere la volontà dell’amministrazione di destinare nuove aree alla logistica e comunica di essere interessato ad aree “nell’ottica di un investimento presente e futuro sul territorio ligure, con importanti progetti quale la creazione di un autoparco, fondamentale ... Leggi su formiche (Di martedì 7 marzo 2023) Leoccupate dall’exa Cornigliano () attirano l’interesse dei big dello shipping. Dopo Msc anchee Gmt-Csm si sono fatti. Lo scrive oggi Il Secolo XIX. LE PROPOSTE Il colosso statale cinese, cruciale nel progetto Via della Seta lanciato dal leader Xi Jinping e presente in Italia conShipping Italy, joint-venture con il gruppo genovese Fratelli Cosulich, non ha presentato un progetto dettagliato, ma una lettera in cui dichiara di condividere la volontà dell’amministrazione di destinare nuovealla logistica e comunica di essere interessato ad“nell’ottica di un investimento presente e futuro sul territorio ligure, con importanti progetti quale la creazione di un autoparco, fondamentale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinzia59391505 : @vshimon25 Il gas necessita di gasdotti che andranno costruiti tra Russia e Cina,gas e petrolio russi li comprerann… - lucabrav1 : @JediPerLItalia Le mire cinesi sull'esterno oriente russo non è una novità e la colonizzazione è già in corso da un po' - ROSS54PLL : stupidamente ottusi, tutti vorremmo la pace anche gli #USA #NATO, ma i cinesi difendono, non trattano, le mire di P… -