Minorenne fa 3 rapine in 2 giorni con un coltello | tra Carate e Verano Brianza | VIDEO

Trecolin duetra, i carabinieri fermano un I carabinieri della Stazione di hanno eseguito una ordinanza al Gip del Tribunale per i minorenni di Milano nei confronti di un rapinatore 17enne che lo scorso mese di ottobre, in soli due, in...

... in soli due giorni, in Brianza si era reso responsabile di tre violente. In particolare il giovane, la sera del 23 ottobre, mentre percorreva a piedi via Buttafava di Carate Brianza, aveva ...Il gambiano avrebbe fermato il tunisino mentre prendeva a pugni unstraniero. Il ... L'uomo, irregolare sul territorio, ha numerosi precedenti per spaccio,, furti e ricettazione ma ...E sempre lui, una volta bloccato dalla polizia, nel corso dell'identificazione diede una data di nascita sbagliata sostenendo di esserema gli accertamenti diagnostici rivelarono che in ...

Minorenne fa 3 rapine in 2 giorni con un coltello, tra Carate e ... Il Notiziario

Il minore avrebbe minacciato un passante facendosi consegnare il portafogli, a Carate, e quindi tentato di rapinare il Mc Donald's di Verano e un bar, sempre a Carate ...È accaduto tutto in una manciata di secondi. Ma lei, nonostante la giovanissima età, ha tentato con le unghie e con i denti di difendersi. Alla fine è riuscita a ...