Ministro Lollobrigida: restituire ad agricoltura terreni confiscati alla criminalità (Di martedì 7 marzo 2023) “restituire al mondo dell’agricoltura i terreni confiscati alla criminalità può contribuire a contrastare la desertificazione economica e sociale di alcune aree della nostra Nazione. Ringrazio il Ministro Piantedosi che mi ha comunicato la volontà di destinare alcuni beni confiscati alla produzione agricola. Coinvolgeremo anche le associazioni di categoria, perché promuovere le più ampie sinergie è determinante per rilanciare il Sistema Italia. Il nostro obiettivo è quello di mettere a reddito il cospicuo patrimonio assegnato allo Stato, nell’interesse della collettività. Lavoreremo con Ismea, in qualità di organismo fondiario, per individuare le migliori soluzioni per valorizzare questi terreni”. Lo dichiara il ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 7 marzo 2023) “al mondo dell’può contribuire a contrastare la desertificazione economica e sociale di alcune aree della nostra Nazione. Ringrazio ilPiantedosi che mi ha comunicato la volontà di destinare alcuni beniproduzione agricola. Coinvolgeremo anche le associazioni di categoria, perché promuovere le più ampie sinergie è determinante per rilanciare il Sistema Italia. Il nostro obiettivo è quello di mettere a reddito il cospicuo patrimonio assegnato allo Stato, nell’interesse della collettività. Lavoreremo con Ismea, in qualità di organismo fondiario, per individuare le migliori soluzioni per valorizzare questi”. Lo dichiara il ...

