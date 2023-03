Millennium – Uomini che odiano le donne | come finisce il film del 2011

(Di martedì 7 marzo 2023) Ilchelecon la scoperta di Lisbeth Salander (Rooney Mara) che in seguito a un hackeraggio trova i dati del pc di Wennerström che consegna a Mikael Blomkvist (Daniel Craig) e che le permette di denunciarlo. Questa situazione permette alla ragazza di approfittare della confusione nell’azienda e dunque di rubare una somma di denaro molto importante. Lisbeth capisce alla fine di essere innamorata di Mikael che sorprende insieme a Erika Berger e addolorata lo cancella dalla sua esistenza. All’inizio deldi David Fincher troviamo Mikael, giornalista di grande talento, lavorare auna rivista diretta da Erika Berger. Il quarantenne indaga su scandali e truffe che si ...

...50 - Un posto al sole 21:20 - #cartabianca 00:00 - Tg3 Linea Notte Rai 4 18:20 - Scorpion 2 19:05 - Bones 2 19:50 - Bones 2 20:35 - Criminal Minds 3 21:20 -che odiano le donne 00:...I Migliori Film Stasera in TV, Martedì 7 Marzo 2023che odiano le donne - alle 21.20 su Rai 4 (Drammatico, Thriller, 2011, durata: 158 Min) Un film di David Fincher, con Daniel ...che odiano le donne è film che va in onda questa sera alle 21.20 su Rai 4. Tratto d all'omonimo romanzo, primo di una tetralogia, di Stieg Larsson. il film diretto da David Fincher ...

Serata thriller con ''Millenium: Uomini che odiano le donne'' Rai Storia

Il regista era deciso ad avere Rooney Mara nei panni della protagonista femminile e trovò un modo particolare per convincere i produttori.Oggi in tv su Rai 4 va in onda il film 'Millennium - Uomini che odiano le donne' con Daniel Craig. Vediamo la trama e il cast.