Miley Cyrus protagonista di uno speciale su Disney+ | i dettagli

(Di martedì 7 marzo 2023)ha raggiunto la notorietà grazie ad Hannah Montana, la serie tv che, dal 2006 al 2011, è andata in onda su Disney Channel. Da quel momento in poi, non si è più fermata. Ha intrapreso una carriera diversa da quella di attrice perché ha deciso di dedicare tutte le sue energie alla musica. Inaspettatamente, grazie al progetto– Endless Summer Vacation, ha avviato una nuova collaborazione con la casa produttrice che l’ha resa famosa. In occasione della pubblicazione del suo ottavo album, infatti,ha realizzato unodavvero interessante. Abbonati subito aper non perdere lodedicato a! Disdici quando vuoi!...

Disney+ per celebrare l'uscita dell'ottavo album in studio di, "Endless Summer Vacation" manderà in onda lo speciale originale,- Endless Summer Vacation (Backyard Sessions).è la produttrice esecutiva di questo speciale ...Lo scorso novembre ha soffiato sulle sue prime trenta candeline. Maha già vissuto più vite. Dal suo esordio sul grande schermo quando aveva solo undici anni (interpretava Ruthie da piccola nel film Big Fish di Tim Burton) fino al suo attesissimo ottavo ...Ci volevano The Weeknd e Ariana Grande per detronizzare. Die For You ha conquistato la vetta Billboard, dando ad Ariana un paio di primati niente male. E' l'artista donna con più canzoni sul trono Billboard del decennio, nonché l'artista con ...

Miley Cyrus su Disney+ con lo speciale 'Endless summer vacation' Agenzia ANSA

Il prossimo 10 marzo uscirà "Endless Summer Vacation", l'ottavo album di inediti di Miley Cyrus. Ad anticiparlo l'inno di indipendenza "Flowers" ...Apple Fitness+ celebra la Festa della Donna con un nuovo episodio di "Passeggiamo" e nuove playlist per "Artista in primo piano".