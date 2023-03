(Di martedì 7 marzo 2023) La novità. Sarà inaugurato in aprile a Valbrembo il polo dell’area medicale costato 4,5 milioni. Il fondatore Visinoni: «Realizzato in poco più di un anno, sarà un piacere venirci a lavorare».

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Sarà inaugurato in aprile a Valbrembo il polo dell’area medicale costato 4,5 milioni. Il fondatore Visinoni: «Reali… -

...subito una vecchia questione: i balneari. Insieme con i tassisti (contro i cui disservizi ...e molla a giugno scorso è riuscito ad approvare il disegno di legge sulla concorrenza (un...Dal Mef hanno risposto picche, e ora Salvinifacendo notare come quella del Mef sia una ... "LaPnrr prosegue il Tesoro trova il suo fondamento nell'esigenza di tutela della ......subito una vecchia questione: i balneari. Insieme con i tassisti (contro i cui disservizi ...e molla a giugno scorso è riuscito ad approvare il disegno di legge sulla concorrenza (un...

Milestone rilancia sulla ricerca con il nuovo Innovation Center L'Eco di Bergamo

La novità. Sarà inaugurato in aprile a Valbrembo il polo dell’area medicale costato 4,5 milioni. Il fondatore Visinoni: «Realizzato in poco più di un anno, sarà un piacere venirci a lavorare». In atte ...