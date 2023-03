Milano, stazione Centrale: uomo aggredisce passanti, tra cui 2 donne (Di martedì 7 marzo 2023) Oggi pomeriggio due donne sono state aggredite fuori dalla stazione Centrale di Milano. Ci sono altri tre feriti, il più grave un uomo che è intervenuto per difendere le donne. L'aggressore ha colpito con un taglierino ed è africano. Ha detto di aver colpito in un momento «fuori controllo». Le informazioni su quanto accaduto sono ancora frammentarie: secondo una prima ricostruzione a compiere le aggressioni sarebbero state due persone in evidente stato di alterazione. L'ipotesi è che abbiano agito fuori controllo nel tentativo di mettere a segno delle rapine ai danni dei passanti. E solo uno dei due è stato fermato dalla polizia. Sul posto, oltre alle ambulanze e alle automediche, sono intervenute diverse Volanti della polizia. Secondo le prime informazioni uno dei ... Leggi su panorama (Di martedì 7 marzo 2023) Oggi pomeriggio duesono state aggredite fuori dalladi. Ci sono altri tre feriti, il più grave unche è intervenuto per difendere le. L'aggressore ha colpito con un taglierino ed è africano. Ha detto di aver colpito in un momento «fuori controllo». Le informazioni su quanto accaduto sono ancora frammentarie: secondo una prima ricostruzione a compiere le aggressioni sarebbero state due persone in evidente stato di alterazione. L'ipotesi è che abbiano agito fuori controllo nel tentativo di mettere a segno delle rapine ai danni dei. E solo uno dei due è stato fermato dalla polizia. Sul posto, oltre alle ambulanze e alle automediche, sono intervenute diverse Volanti della polizia. Secondo le prime informazioni uno dei ...

