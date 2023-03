Milano, Stazione centrale, raid criminale di un marocchino 23enne irregolare, rapina e ferisce sei persone, due in codice rosso (Di martedì 7 marzo 2023) Comitati e associazioni di residenti insorgono: «Chiediamo un incontro pubblico alle nostre Amministrazioni, Forze dell' ordine e Prefettura. Non si può più stare zitti»; De Corato: «Negli ultimi 10 anni, di uomini della Polizia Locale, non si è vista nemmeno l’ombra» Leggi su 7giorni.info (Di martedì 7 marzo 2023) Comitati e associazioni di residenti insorgono: «Chiediamo un incontro pubblico alle nostre Amministrazioni, Forze dell' ordine e Prefettura. Non si può più stare zitti»; De Corato: «Negli ultimi 10 anni, di uomini della Polizia Locale, non si è vista nemmeno l’ombra»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Sconvolgente notizia da Milano, dove la zona della Stazione Centrale si conferma a grave rischio. Spero che tutte l… - localteamtv : Milano, serie di accoltellamenti nella zona della Stazione Centrale: 5 persone portate in ospedale, 2 gravi… - Agenzia_Ansa : Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite a Milano nel corso di una serie di rapine messe in atto per stra… - Daniele32791779 : @Quirinale @Quirinale chiedo all'ill. PDR: chi difende me e la mia famiglia da probabili aggressioni che potrem mo… - erricoschonfeld : RT @anna11824: Non passate dalla Stazione Centrale, anzi, non venite proprio a Milano: da quando c'è Sala rischiate una coltellata , un'agg… -