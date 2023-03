Milano, quando Sala diceva: la destra enfatizza il problema sicurezza per motivi elettorali… (video) (Di martedì 7 marzo 2023) Il video risale a un anno fa. Ed è piuttosto imbarazzante per il sindaco di Milano Beppe Sala, alle prese con gli accoltellamenti di un nordafricano alla stazione centrale, un marocchino irregolare. Il bilancio è allarmante: sei feriti. Un problema che ha avuto anche il sindaco Gualtieri di recente con l’accoltellamento a Termini di una viaggiatrice israeliana. Il video di Sala risale al febbraio del 2022 quando si era verificato a Milano uno scippo particolarmente odioso ai danni di una novantenne. Non solo, ma l’anno si era aperto con le violenze sessuali in piazza Duomo ai danni di ragazze che stavano festeggiando. La destra aveva chiesto di prendere provvedimenti per garantire più sicurezza ai milanesi, esortando ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Ilrisale a un anno fa. Ed è piuttosto imbarazzante per il sindaco diBeppe, alle prese con gli accoltellamenti di un nordafricano alla stazione centrale, un marocchino irregolare. Il bilancio è allarmante: sei feriti. Unche ha avuto anche il sindaco Gualtieri di recente con l’accoltellamento a Termini di una viaggiatrice israeliana. Ildirisale al febbraio del 2022si era verificato auno scippo particolarmente odioso ai danni di una novantenne. Non solo, ma l’anno si era aperto con le violenze sessuali in piazza Duomo ai danni di ragazze che stavano festeggiando. Laaveva chiesto di prendere provvedimenti per garantire piùai milanesi, esortando ...

