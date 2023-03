Milano | passanti accoltellati per rapina vicino alla stazione Centrale | sei feriti | uno è grave | Arrestato l' aggressore

(Di martedì 7 marzo 2023) Leggi Anche Pestaggio shock in: video diventa virale Inizialmente sembrava che gli aggressori fossero due , ma la polizia ha riferito che il fermato abbia agito solo, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AngeloCiocca : Due rapinatori nordafricani in stato di alterazione alcolica hanno tentato molteplici rapine questo pomeriggio ai d… - Agenzia_Ansa : Quattro o forse cinque persone sono rimaste ferite a Milano nel corso di una serie di rapine messe in atto per stra… - Corriere : Milano, passanti accoltellati vicino alla stazione Centrale in tentativo di rapina. Cinque feriti, uno grave - SaP011 : RT @AngeloCiocca: Due rapinatori nordafricani in stato di alterazione alcolica hanno tentato molteplici rapine questo pomeriggio ai danni d… - Emy12112636 : RT @valy_s: #Milano del piddino #Sala è una città GREEN,votata alle auto elettriche.Sostenibile,dove la gente s’è messa in fila per mangiar… -

, accoltellanoper derubarli: un ferito grave sgombero Napoli, chiude la palestra per ragazzi difficili aveva 63 anni Fotogallery - Torino, muore dopo lancio con paracadute SCHIACCIATO ...I due giovani, feriti lui al torace e lei al collo con un'arma da taglio, sono stati portati in codice giallo al Policlinico di. Al momento dell'aggressione, un uomo di 68 anni è uscito dal ..., sei persone sono rimaste ferite nel corso di una serie di aggressioni messe in atto per ... che non hanno esitato a usare un taglierino e colpire alcuniaccorsi per aiutare una ...

Passanti accoltellati per rapina a Milano, 6 feriti Agenzia ANSA

Alcune persone sono state accoltellate qualche minuto prima delle 18 in viale Brianza e via Sammartini, a due passi dalla Stazione Centrale: il bilancio è di 6 feriti, uno dei quali in gravi… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...