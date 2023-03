Milano, passanti accoltellati per rapina nella zona della stazione. Un ferito grave (Di martedì 7 marzo 2023) Sei persone sono rimaste ferite, a Milano, nel corso di una serie di rapine messe in atto per strada nella zona della stazione Centrale. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, si sarebbe trattato di quattro episodi distinti compiuti dalla stessa persona, che non ha esitato a usare un coltellino per colpire alcuni passanti. Due feriti sono stati ricoverati in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dalla Polizia di Stato. Fermato, è stato portato in Questura e poi trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. Verrà trasferito a breve nel carcere di San Vittore. Leggi su tg24.sky (Di martedì 7 marzo 2023) Sei persone sono rimaste ferite, a, nel corso di una serie di rapine messe in atto per stradaCentrale. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, si sarebbe trattato di quattro episodi distinti compiuti dalla stessa persona, che non ha esitato a usare un coltellino per colpire alcuni. Due feriti sono stati ricoverati in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'aggressore è stato bloccato dalla Polizia di Stato. Fermato, è stato portato in Questura e poi trasportato in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli. Verrà trasa breve nel carcere di San Vittore.

