Milano, passanti accoltellati a scopo di rapina. Cinque le persone aggredite (Di martedì 7 marzo 2023) , tra queste un uomo di 68 anni con una ferita alla spalla Pomeriggio di paura a Milano a causa di una serie di rapine in cui le vittime sono rimaste ferite. Gli episodi sono iniziati intorno alle 17:30 in via Sammartini, dove una donna spagnola di 34 anni è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Paolo per un trauma al volto. Poco dopo un'altra donna salvadoregna di 58 anni ha subito un'altra aggressione, rimanendo ferita lievemente ad una mano. Un altro colpo sarebbe stato messo a segno in via Venini. Infine, un altro tentativo di rapina è avvenuto in viale Brianza, nei pressi della stazione Centrale di Milano. Una giovane era in compagnia del fidanzato, quando è stata aggredita da un magrebino. Il giovane è intervenuto in sua difesa, aiutato poco dopo da un uomo di 68 anni, che nella colluttazione ha ricevuto ...

