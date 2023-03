Milano | l’aggressore della Stazione Centrale era tornato libero un mese fa dopo uno scippo

Leggi su tpi

(Di martedì 7 marzo 2023) Era già noto alle autorità il 23enne marocchino arrestato ieri sera adalla poliziaaver rapinato e accoltellato 6 persone nella zona: Abrahman Rhasi, questo il suo nome, circa unfa aveva rubato un cellulare sulla linea 90 degli autobus, la polizia ferroviaria lo aveva fermato su un treno nelladi Rogoredo, trovandolo in possesso dello smartphone. Era stato denunciato, da allora è peròad essere un “fantasma”, fino all’episodio di ieri. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire da quanto tempo si trovi nel capoluogo lombardo: in queste settimane avrebbe dormito in strada, “una vita randagia, spostandosi continuamente nei quartieri”, spiega un investigatore citato dal Corriere ...