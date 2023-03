Milano, il folle raid del marocchino irregolare e con precedenti: era la quinta rapina consecutiva (Di martedì 7 marzo 2023) Era alla quinta rapina consecutiva il marocchino 23enne, irregolare sul territorio italiano e con precedenti proprio per scippo, che ieri pomeriggio ha fatto vivere lunghe ore di terrore a Milano accoltellando due persone che avevano tentato di intervenire per difendere una ragazza e mandandole all’ospedale in codice rosso, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Dopo aver commesso quattro rapine brandendo un coltello, il marocchino è infatti stato bloccato mentre ne stava tentando una quinta, ai danni di una donna italiana di 44 anni, mettendo così fine al pomeriggio di follia dell’extracomunitario, arrestato per le violenze compiute a Milano, in zona Stazione Centrale. Secondo quanto ricostruito dai ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Era allail23enne,sul territorio italiano e conproprio per scippo, che ieri pomeriggio ha fatto vivere lunghe ore di terrore aaccoltellando due persone che avevano tentato di intervenire per difendere una ragazza e mandandole all’ospedale in codice rosso, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Dopo aver commesso quattro rapine brandendo un coltello, ilè infatti stato bloccato mentre ne stava tentando una, ai danni di una donna italiana di 44 anni, mettendo così fine al pomeriggio di follia dell’extracomunitario, arrestato per le violenze compiute a, in zona Stazione Centrale. Secondo quanto ricostruito dai ...

