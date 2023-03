Milano, il centrodestra in Comune inchioda Sala: “La città è una favela e lui impiega risorse a fare multe” (Di martedì 7 marzo 2023) Lo choc della violenta aggressione di ieri messa a segno da un cittadino marocchino 23enne, ubriaco. Irregolare. E con precedenti, nel Bronx della Stazione Centrale di Milano, affonda radici profonde. È il frutto avvelenato di anni di politiche di sinistra che, tra accoglienza indiscriminata e propaganda, ha mirato più a lanciare l’immagine di un fatidico “modello Milano”, che a mettere in campo interventi concreti, finalizzati a disinnescare un crescente allarme sicurezza. Non stupisce allora che, dopo i gravissimi fatti di ieri – una mattanza in pieno pomeriggio che si è conclusa con 6 feriti, di cui due in gravi condizioni – i consiglieri comunali di centrodestra siano in rivolta contro una gestione della sicurezza cittadina manchevole e inefficace. Milano, dopo il raid del marocchino, è rivolta contro ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 marzo 2023) Lo choc della violenta aggressione di ieri messa a segno da un cittadino marocchino 23enne, ubriaco. Irregolare. E con precedenti, nel Bronx della Stazione Centrale di, affonda radici profonde. È il frutto avvelenato di anni di politiche di sinistra che, tra accoglienza indiscriminata e propaganda, ha mirato più a lanciare l’immagine di un fatidico “modello”, che a mettere in campo interventi concreti, finalizzati a disinnescare un crescente allarme sicurezza. Non stupisce allora che, dopo i gravissimi fatti di ieri – una mattanza in pieno pomeriggio che si è conclusa con 6 feriti, di cui due in gravi condizioni – i consiglieri comunali disiano in rivolta contro una gestione della sicurezza cittadina manchevole e inefficace., dopo il raid del marocchino, è rivolta contro ...

