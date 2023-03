Milano | dal tentativo di rapina alla reazione dei passanti accoltellati | cos’è successo

(Di martedì 7 marzo 2023) Ancora episodi di violenza vicinoStazione Centrale. Un 23enne di origini marocchine, ubriaco e armato di un coltellino, nel pomeriggio di lunedì 6 marzo ha messo a segno quattro rapine e ferito sei persone che camminavano per strada. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Il più grave è un 68enne intervenuto per difendere una ragazzata. L’aggressore è stato arrestato e si trova nel carcere di San Vittore

