Milano da paura (Di martedì 7 marzo 2023) Nordafricano arrestato dopo cinque rapine in pieno giorno vicino alla stazione Centrale. Sei passanti accoltellati, due feriti gravi. L'uomo era ubriaco e senza documenti Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Nordafricano arrestato dopo cinque rapine in pieno giorno vicino alla stazione Centrale. Sei passanti accoltellati, due feriti gravi. L'uomo era ubriaco e senza documenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StaseraItalia : Bentornati a #StaseraItalia! Paura in stazione a Milano: passanti accoltellati per rapina, 6 feriti ?? Seguici dal… - Paolikkio : RT @Ilconservator: Accoltellati sotto casa ma votano Sala per paura della violenza fascista. Fanno tenerezza #Milano - RediStefano : RT @Ilconservator: Accoltellati sotto casa ma votano Sala per paura della violenza fascista. Fanno tenerezza #Milano - romanino48 : RT @Ilconservator: Accoltellati sotto casa ma votano Sala per paura della violenza fascista. Fanno tenerezza #Milano - Rec0veraty : RT @Ilconservator: Accoltellati sotto casa ma votano Sala per paura della violenza fascista. Fanno tenerezza #Milano -