Milano da paura: è allarme immigrazione (Di martedì 7 marzo 2023) Nordafricano arrestato dopo cinque rapine in pieno giorno vicino alla stazione Centrale. Sei passanti accoltellati, due feriti gravi. L'uomo era ubriaco e senza documenti

