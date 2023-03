Milano, arrestato l'accoltellatore: è uno straniero di 23 anni, già fermato in passato per scippo. Cinque donne aggredite (Di martedì 7 marzo 2023) Paura e violenza a Milano . Lunedì sera un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito 6 persone, uno in modo grave. Non più una novità per il capoluogo lombardo, dove cominciano a essere frequenti ... Leggi su leggo (Di martedì 7 marzo 2023) Paura e violenza a. Lunedì sera un uomo armato di coltello ha aggredito e ferito 6 persone, uno in modo grave. Non più una novità per il capoluogo lombardo, dove cominciano a essere frequenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Passanti accoltellati a Milano, arrestato l'autore dell'aggressione. Aveva precedenti per furto con strappo.#ANSA - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Milano, arrestato l'accoltellatore: è uno straniero di 23 anni con precedenti. Le cinque donne aggredite e le rapine https://… - RiccardoDeias : Quando vuoi accogliere tutti... ma non sai cosa inventarti dopo. Disagi, caos, violenza. Continuate così, imbecilli… - CaterinDi : Cinque rapine in pieno giorno, sei passanti accoltellati, due in condizioni gravi. Succede a Milano, zona Stazione… - zero_dosi : RT @repubblica: Passanti accoltellati in zona stazione Centrale: arrestato l'aggressore 23enne, un mese fa il precedente -