Milano, aggressore stazione Centrale arrestato per rapina e lesioni (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Il 23enne marocchino ritenuto responsabile delle aggressioni e del ferimento di sei persone attorno alla stazione Centrale di Milano è stato arrestato per rapina pluriaggravata e lesioni. L'uomo è stato dimesso attorno alle 11.30 dall'ospedale Fatebenefratelli e condotto al carcere di San Vittore. Sono intanto state tutte dimesse le vittime dell'aggressione. I sei feriti hanno riportato prognosi di guarigione tra i 5 e i 20 giorni. "Non mi sottraggo a commentare quello che è successo ieri intorno alla stazione Centrale. È un fatto assolutamente grave, io non ho mai detto che non c'è un tema di sicurezza, sfido chiunque a trovare mie dichiarazioni in questo senso. Ho detto e lo ribadisco che Milano non è in emergenza.

