Milano | aggressioni choc vicino alla stazione Centrale | sei persone accoltellate

(Di martedì 7 marzo 2023) Diversesono rimaste ferite ain una serie diavvenute in zonanel tardo pomeriggio di oggi. Sei in totale lecoinvolte di cui due aggredite ...

Diverse persone sono rimaste ferite ain una serie diavvenute in zona stazione Centrale nel tardo pomeriggio di oggi. Sei in totale le persone coinvolte di cui due aggredite intorno alle 17.30 in via Giovanni Battista ...... già proficuamente attivati all'interno della stazione di, anche nelle aree cittadine intorno alla Stazione. In questi minuti è uscita la notizia che l'accoltellatore di ieri diè un ...... dopo un'indagine su alcunea scopo di rapina messe a segno con un coltello in Brianza ... Il 17enne, su decisione del gip del Tribunale per i minorenni di, è stato portato in una ...

Un giovane nordafricano mette a segno 4 rapine e accoltella 6 persone a Milano AGI - Agenzia Italia

A Milano sei persone sono rimaste ferite nel corso di una serie di aggressioni messe in atto per strada nella zona della stazione Centrale da un uomo ubriaco, che non ha esitato a usare un taglierino ...Un 68enne, che è stato accoltellato mentre aiutava una 23enne, si è ritrovato il rapinatore sotto casa e ha provato ad aiutare i due giovani ...