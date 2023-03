Milano | accoltella passanti | fermato l’aggressore 23enne

Leggi su zon

(Di martedì 7 marzo 2023) Paura tra le vie di, dove unmarocchino è stato identificato e arrestato dalla polizia per aver aver ferito con un coltellino sei. Quattro gli episodi di violenza attribuiti al ragazzo nella giornata di ieri: nel sottopasso Mortirolo, ha utilizzato il coltellino per minacciare una passante e rubarle il telefono cellulare. Successivamente ha sottratto il telefono cellulare e la tessera dei trasporti a una donna, condotta poi in codice verde all’ospedale Fatebenefratelli per una ferita alla mano. La terza rapina è avvenuta ai danni di una donna di 34 anni, derubata di 20 euro e del cellulare. La donna è stata trasportata poi in codice giallo al San Paolo. La quarta e ultima rapina a una ragazza di 23 anni, ora in codice giallo al Policlinico, cui avrebbe sottratto le carte di credito. Secondo quanto riporta ...