Milan | Tonali | «Essere in Champions è una grande emozione»

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sul percorso europeo della squadra rossonera. I dettagli Sandro Tonali ha parlato al sito ufficiale della UEFA per presentare la gara tra Tottenham e Milan. PAROLE – «Quando il Milan giocava in Champions era una squadra incredibile. E' stato un grande Milan e lo ha dimostrato in Italia e in Europa. Era davvero qualcosa di speciale. Mi ricordo soprattutto le emozioni della Champions vinta nel 2007. Giocare la Champions è una grande emozione. Erano troppi anni che il Milan non giocava la Champions, è davvero bello tornare a giocare partite così come le gare ad eliminazione diretta.

