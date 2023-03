Milan | Tomori | “Ti viene la pelle d’oca quando senti l’inno della Champions”

(Di martedì 7 marzo 2023) Fikayoha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle emozioni che si provanosi gioca un match diLeague

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dieci minuti di fuoco dopo aver subìto il gol dello 0-1 (rigore di #Gonzalez dopo l’ennesima follia stagionale di… - AntoVitiello : ?? Il #Milan domina l'Atalanta e ritorva anche il gioco. Terza vittoria di fila in campionato. Ancora una volta sen… - ZZiliani : Credo che il Milan con la difesa a tre #Kalulu, #Tomori e #Thiaw, aggressivi, forti nell'anticipo e fisicamente for… - NandoPiscopo1 : RT @PdiCalcio: MILAN: M.V della Gds dopo 25 Giornate degli 11 giocatori più utilizzati da Pioli in Campionato Bennacer 6,42 Tonali 6.22 T.… - PianetaMilan : .@acmilan, Tomori: “Ti viene la pelle d’oca quando senti l’inno della Champions” #SempreMilan #ACMilan #Milan -

, le parole diin un'intervista alla UEFA: "Il mio sogno nella vita potrebbe sembrare un po' banale, ma è non avere rimpianti" Intervistato dalla UEFA durante il format di FedEx "Next in ...Tottenham (3 - 4 - 2 - 1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Richarlison; Kane(3 - 4 - 2 - 1): Maignan; Kalulu, Thiaw,; Calabria, Tonali, ...(3 - 4 - 3): Maignan 6.5; Kalulu 5.5, Thiaw 5,5; Messias 5.5 (dal 28 st Saelemaekers 6), Tonali 5, Bennacer 5.5 (dal 20 st Bakayoko 5.5), Hernández 6.5; De Ketelaere 5.5 (dal 37 st ...

Il centrale inglese del Milan Tomori racconta il suo entusiasmo all'arrivo a Milano e i suoi obiettivi per il futuro ...Le pagelle e highlights di Fiorentina - Milan, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023: Amrabat è il migliore del match ...