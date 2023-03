Milan, Pioli verso il Tottenham: “Un’altra storia rispetto alla Fiorentina” (Di martedì 7 marzo 2023) “Questa è Un’altra storia rispetto a Firenze, ma anche rispetto all’andata. Mi aspetto da parte loro un altro atteggiamento”. Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I rossoneri scenderanno in campo a Londra per difendere l’1-0 dell’andata a San Siro, ma il tecnico ha avvertito sulle difficoltà della partita: “I risultati non cambiano la partita di domani. Entrambe le formazioni vogliono passare questo turno. Il Tottenham probabilmente proverà ad aggredire di più rispetto a San Siro. Hanno dei numeri nei secondi tempi importanti. Dobbiamo stare attenti agli episodi”. “Domani è la partita della personalità – ha ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) “Questa èa Firenze, ma ancheall’andata. Mi aspetto da parte loro un altro atteggiamento”. Stefanoha parlato così in conferenza stampavigilia di, ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I rossoneri scenderanno in campo a Londra per difendere l’1-0 dell’andata a San Siro, ma il tecnico ha avvertito sulle difficoltà della partita: “I risultati non cambiano la partita di domani. Entrambe le formazioni vogliono passare questo turno. Ilprobabilmente proverà ad aggredire di piùa San Siro. Hanno dei numeri nei secondi tempi importanti. Dobbiamo stare attenti agli episodi”. “Domani è la partita della personalità – ha ...

