Milan | Pioli in bilico | nome a sorpresa per sostituirlo

(Di martedì 7 marzo 2023) Come riporta La Gazzetta dello Sport , uno dei nomi in ballo per il possibile ribaltone in panchina sarebbe quello di Luis Enrique . Il tecnico spagnolo è a casa dopo aver lasciato le Furie Rosse al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : In tre anni il #Milan di Pioli ha perso sei volte lontano da San Siro, tre delle quali di sabato sera a casa di Vin… - AntoVitiello : #Pioli: 'Gli allenamenti con Zlatan e senza Zlatan sono differenti. È un rientro importantissimo' L'allenatore del… - ZZiliani : Dieci minuti di fuoco dopo aver subìto il gol dello 0-1 (rigore di #Gonzalez dopo l’ennesima follia stagionale di… - milanecon : RT @RossoneraVerita: Ci stiamo presentando alla partita più importante della stagione con #Giroud a mezzo servizio con la febbre, #Origi e… - TuttoMercatoWeb : Milan, Pioli sfida il Tottenham: 'Approccio forte e intenso, proveremo a scrivere pagina importante' -

Ilcampione d'Italia uscente sta pensando anche a questa eventualità e nel caso potrebbe davvero venire meno la fiducia nei confronti di Stefano. Come riporta La Gazzetta dello Sport , ..., contro il Tottenhampreferisci Krunic Sappiamo bene che Brahim Diaz è stato infortunato nel corso dell'ultima settimana. Il folletto spagnolo aveva rimediato una distorsione alla ...Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha così commentato le gestione operata dasui nuovi acquisti del' Quando si vuole forzare l'inserimento di un giovane in un nuovo contesto vincente, spesso si fa la scelta sbagliata. Prendiamo l'esempio di De Ketelaere e Thiaw: ...

Gazzetta - Milan, idea Luis Enrique in caso di addio di Pioli in estate Milan News

Il Milan di Pioli è atteso, in casa del Tottenham, dalla partita più importante della stagione. Dopo l'1-0 di San Siro, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League i rossoneri si giocano l' ...Ai microfoni di SkySport24, Maurizio Compagnoni ha parlato così del ruolo del trequartista al Milan: "Non so se sta mancando Kessie. Il problema del Milan è stato il mese ...